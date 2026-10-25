Уругвай приостановил ввоз и транзит через свою территорию птицы, птицепродуктов и побочных продуктов из Бразилии после подтверждения болезни Ньюкасла на коммерческой ферме по выращиванию индеек в штате Санта-Катарина. Ограничения ввело Управление ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства Уругвая решением №244/2026 от 22 октября 2026 года, сообщает The Rio Times.

Решение не имеет определенного срока действия: уругвайские власти заявили, что ограничения будут действовать до завершения оценки рисков. Уругвай сообщил, что болезнь Ньюкасла среди домашней птицы в стране не регистрировалась с 1984 года.

Какие товары подпадают под ограничения

Запрет распространяется на животных, восприимчивых к болезни Ньюкасла, а также на их продукцию и побочные продукты, поступающие из любого штата Бразилии. Он также касается грузов, которые лишь следуют через Уругвай в другие страны. Для продукции и побочных продуктов ограничения применяются к товарам, произведенным после 6 сентября 2026 года.

Исключения предусмотрены для товаров из стран, зон или компартментов, свободных от заболевания, если они соответствуют требованиям Всемирной организации здоровья животных. Также могут ввозиться мясо птицы и яичные продукты после сертифицированной обработки для инактивации вируса, а также обработанные перья, перьевая мука и мука из птицы для кормового, сельскохозяйственного или промышленного использования. Международный ветеринарный сертификат должен подтверждать обработку и предотвращение повторного заражения.

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Вспышка в Бразилии

Министерство сельского хозяйства Бразилии 18 октября подтвердило случай болезни Ньюкасла на ферме в муниципалитете Нова-Итабераба в штате Санта-Катарина. Диагноз подтвердила федеральная лаборатория в Сан-Паулу, которую Всемирная организация здоровья животных признает международной референтной лабораторией по этому заболеванию.

Ферму изолировали, перемещение птицы остановили, а санитарное изъятие поголовья проводилось 19–20 октября. Бразильские власти также объявили 60-дневную чрезвычайную ситуацию в сфере здоровья животных в четырех муниципалитетах: Нова-Итабераба, Агуас-Фриас, Коронел-Фрейтас и Нова-Эрешин.

Торговля и ветеринарный контроль

По данным статистического управления Министерства сельского хозяйства Уругвая, в 2025 году страна произвела 86 603 тонны мяса птицы и импортировала 12 608 тонн. Импорт составил около 13% внутреннего потребления, которое достигло 98 157 тонн.

В 2025 году Уругвай уже приостанавливал импорт бразильской птицы из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа. Тогдашние ограничения действовали 45 дней. Болезнь Ньюкасла является другим вирусным заболеванием птицы; Всемирная организация здоровья животных оценивает риск для людей как незначительный.

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