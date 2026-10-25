在巴基斯坦，副总理兼外交部长伊沙克·达尔指示联邦和省级当局采取一切必要措施，遏制小麦价格上涨。相关指示包括增加市场商品供应。据《黎明报》报道。

新收获季前的库存

达尔主持了政府委员会会议，会议审议了生活必需品的库存、价格和供应情况。与会者讨论了国家储备、采购机制、国内消费和价格走势。

委员会获悉，主要商品库存充足，能够稳定供应国内市场。根据这些数据，现有国内和进口小麦库存应足以维持至下一次收获。

会议还获悉，国内市场的糖价仍低于每公斤155巴基斯坦卢比的目标零售水平。据称，剩余糖库存可供应至下一个甘蔗加工季。

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市场监管

副总理指示联邦和省级当局加强对市场网络的监管。他强调，对囤积商品和市场投机行为采取零容忍态度。

国家粮食安全与研究部长拉纳·坦维尔·侯赛因、气候变化部长穆萨迪克·马利克、总理特别助理塔里克·巴杰瓦、相关部委官员以及所有省份的首席秘书出席了会议。

对农民的支持价格

与此同时，PTI的农业派别欢迎将2027年小麦指示性支持价格定为每毛恩4500巴基斯坦卢比，即40公斤。前一天，总理夏巴兹·谢里夫将该指标较去年的标准提高了1000卢比。

PTI代表哈立德·纳瓦兹·萨德赖奇表示，只有该价格得到实际执行，宣布的价格才有意义。他呼吁政府通过明确的政策，直接向农民采购小麦，设立采购中心，实施透明程序并建立投诉机制。

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