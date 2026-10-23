Министерство сельского хозяйства Тайваня предложило выделить 6 млрд тайваньских долларов, или около 185 млн долларов США, в течение четырех лет на развитие умных и устойчивых сельскохозяйственных объектов. Инициативу представили на заседании правительства, сообщает Taipei Times.

Программу развития умных и устойчивых сельскохозяйственных объектов планируют реализовывать со следующего года до 2030 года. Она должна поддержать технологическую модернизацию сельского хозяйства, стабильность производства, устойчивость к стихийным бедствиям, энергоэффективность и сокращение выбросов углерода.

Теплицы и вертикальные фермы

Заместитель генерального директора Агентства сельского хозяйства и продовольствия Чэнь Цзи-жун сообщил, что программа предусматривает четыре направления. В частности, государство будет субсидировать строительство усиленных теплиц и сетчатых укрытий на уровне от 50% до 65% стоимости.

Также планируется внедрять системы контроля среды на базе искусственного интеллекта вещей, в том числе установки для дезинфекции водой с хлорноватистой кислотой. Для более точного внесения удобрений и отвода воды предлагают использовать системы управления питательными растворами и подземный дренаж. Отдельно предусмотрено модульное вертикальное фермерство, которое должно повысить эффективность использования земли и устойчивость культур.

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Еще 9,2 млрд на сельскохозяйственную технику

31 августа правительство также одобрило четырехлетнюю программу развития сельскохозяйственной техники стоимостью 9,2 млрд тайваньских долларов. Вместе с новым финансированием общий объем поддержки модернизации тепличного хозяйства и устойчивости производства составит 15,2 млрд тайваньских долларов.

В рамках программы механизации министерство планирует субсидировать приобретение 65 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, что, по его оценке, позволит сэкономить 1,2 млн человеко-дней труда. Число сервисных групп по использованию сельхозтехники должны увеличить с 59 до 130, а площадь, охваченную системой совместного использования техники, — удвоить.

Средства также направят на площадки для технических проверок машин и обучения безопасной эксплуатации. План предусматривает инспекцию не менее 300 машин и проведение до 400 учебных сессий. Кроме того, для укрепления продовольственной безопасности будут закупать низкотемпературные зернохранилища, которые должны продлить срок хранения запасов риса-сырца на два года.

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