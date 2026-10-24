В Австралії ціни на худобу сягнули рекордних рівнів після дощів — ABC News Australia

В Австралії ціни на велику рогату худобу різко зросли після сильних дощів у ключових виробничих районах Квінсленду та півночі Нового Південного Уельсу. Базовий індикатор Eastern Young Cattle Indicator, який розраховує Meat and Livestock Australia, перевищив 1000 центів за кілограм через конкуренцію покупців, що поповнюють стада, та підприємств із дорощування худоби, повідомляє ABC News.

Попит на молодняк

На аукціоні в Ромі у вівторок деяких відлучених бичків із регіону Вінтон продали по 7 доларів за кілограм, або більш ніж по 1900 доларів за голову. У Даббо місцевий звіт про торги зафіксував різке зростання попиту з боку покупців, які відновлюють поголів’я. Молодняк подорожчав до 80 центів за кілограм порівняно з попереднім тижнем, а ціна молодих бичків сягнула 7,40 долара за кілограм. Молодих телиць для поповнення стад продавали до 6,50 долара за кілограм.

Фермер Скотт Лафнан, який веде змішане господарство на захід від Роми, повідомив, що в його районі випало понад 160 міліметрів опадів. За його словами, дощ полегшить утримання худоби, хоча може зашкодити зимовим культурам, зокрема нуту, який він саме збирав разом із пшеницею та ячменем.

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Нові максимуми для корів і бичків

Національний індикатор цін на корів для переробки вперше перевищив 4 долари за кілограм. Індикатор важких бичків також оновив максимум і досяг 4,77 долара за кілограм.

Аналітик Global AgriTrends Саймон Квілті пов’язав зростання з обмеженою пропозицією важких бичків та конкуренцією між переробниками й відгодівельними майданчиками. За його словами, відгодівельники через дефіцит тварин почали закуповувати бичків вагою від 550 до майже 630 кілограмів, що посилило суперництво за худобу, готову до забою. Квілті вважає, що австралійська галузь входить у період відновлення поголів’я, і прогнозує зростання цін на важких бичків приблизно на 20% — до близько 5,70 долара за кілограм наступного року.

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