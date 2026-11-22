В Одессе с 23 по 27 ноября включительно школьники будут учиться дистанционно. Такое решение было принято из-за значительных перебоев с электроэнергией, отоплением и водоснабжением в городе. Детские сады в этот период будут работать только с дежурными группами.

Школы временно перейдут на дистанционный формат в соответствии с алгоритмами, утвержденными городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Родителям рекомендуют заранее позаботиться о технике, с помощью которой дети будут подключаться к онлайн-урокам. По возможности стоит зарядить телефоны, планшеты и ноутбуки, пока есть электроэнергия. Сделать это можно также в пунктах обеспечения бесперебойного энергоснабжения, которые организовали на базе учебных заведений.

В то же время в департаменте понимают, что из-за отключений света не все ученики смогут регулярно посещать онлайн-занятия. Поэтому учителя подготовили видеозаписи уроков. Дети смогут просматривать их в удобное время, даже если у них не будет возможности подключиться к занятию в режиме реального времени. Чтобы получить доступ к записям, родителям нужно обратиться к классному руководителю или директору школы. Они смогут объяснить, где найти учебные материалы и как ими воспользоваться.

Как будут работать детские сады

Изменения коснутся и дошкольных учреждений. С 23 по 27 ноября включительно детские сады Одессы будут принимать детей только в дежурных группах. Они предназначены для детей работников критически важной инфраструктуры, которые должны продолжать работу, несмотря на сложную ситуацию в городе. Информацию о том, какие именно группы будут работать и как привести в них ребенка, родители могут получить в администрации своего детского сада.

В Департаменте образования и науки отметили, что восстановительные работы продолжаются. Там надеются, что ситуация с электричеством, теплом и водой улучшится, а учебные заведения в ближайшее время смогут вернуться к привычному режиму работы. Об изменениях в работе учебных заведений 22 ноября сообщили в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.

В Одессе и Одесском районе во время воздушной тревоги произошли отключения электроэнергии. Как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики осмотрят поврежденное оборудование и начнут восстановительные работы.

В результате вражеского обстрела Одессы 18 ноября 2026 года повреждения получило здание Музея современного искусства.

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