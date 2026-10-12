Представители администрации президента США Дональда Трампа якобы предупредили украинское военное руководство о возможном прекращении обмена разведданными и поставок вооружения, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По данным The Kyiv Independent, американские чиновники позвонили заместителю главы Офиса президента Павлу Палисе и главнокомандующему Михаилу Драпатому. Они потребовали воздержаться от новых ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне объявленного Дональдом Трампом энергетического перемирия.

Среди возможных мер давления называли прекращение передачи разведывательной информации и блокирование механизма PURL, через который Украина получает американское вооружение за счет союзников.

Палиса, по данным Financial Times, подтвердил, что получал угрозы от представителей администрации Трампа. В то же время информация о возможном прекращении военной поддержки основана на сообщениях СМИ и свидетельствах источников.

Источник: The Kyiv Independent

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что для проведения выборов в Украине Россия должна прекратить войну. Так она отреагировала на призывы президента США Дональда Трампа провести президентские выборы в Украине. Каллас подчеркнула, что во время войны важно сохранять единство общества, а международные партнеры должны в первую очередь оказывать давление на Москву.

До этого Зеленский назвал условие для проведения президентских выборов в Украине.

Ранее Илон Маск вслед за Трампом раскритиковал Зеленского.

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