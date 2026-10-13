ВАКС определил размер залога для бывшего председателя Кассационного хозяйственного суда
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении бывшего председателя Кассационного хозяйственного суда. Суд назначил ему залог в размере почти 1 млн грн.
«13 октября 2026 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде залога в размере 998 тыс. грн в отношении бывшего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. Его подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокурор не согласен с этим решением суда и обжалует его в части размера залога в апелляционном порядке.
В САП напомнили, что сторона обвинения обращалась в ВАКС с ходатайством о применении к фигуранту меры пресечения в виде залога в размере 10 млн грн.
Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в Telegram.
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