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Новости Украина

«ДТЭК» обнародовала графики отключений в Киевской области на 15 октября

UA NEWS 14 Октября 2026 22:37
«ДТЭК» обнародовала графики отключений в Киевской области на 15 октября

В Киевской области 15 октября будут действовать стабилизационные графики отключения электроэнергии для всех 12 подгрупп потребителей. 

В зависимости от очереди электроэнергия будет отсутствовать утром, днем или вечером. Для некоторых потребителей предусмотрено два периода ограничений в течение суток.

Согласно опубликованным ДТЭК графикам, электроэнергию будут отключать в следующие часы:

  • Очередь 1.1 – с 21:00 до 22:00;
  • Очередь 1.2 – с 10:30 до 14:30;
  • Очередь 2.1 – с 21:00 до 24:00;
  • Очередь 2.2 – с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
  • Очередь 3.1 – с 06:00 до 07:30;
  • Очередь 3.2 – с 14:00 до 18:00;
  • Смена 4.1 – с 14:00 до 18:00;
  • Очередь 4.2 – с 14:00 до 18:00;
  • Смена 5.1 – с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
  • Очередь 5.2 – с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
  • Очередь 6.1 — с 08:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
  • Очередь 6.2 – с 10:30 до 14:30.

Об этом сообщает ДТЭК

Завтра, 15 октября, в некоторых регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

В результате российского нападения в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

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