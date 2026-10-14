США могли намеренно не предупредить о баллистическом обстреле Киева — CBS News

Соединенные Штаты Америки, по всей видимости, сознательно воздержались от передачи Украине оперативных данных системы раннего предупреждения о массированном российском ракетном ударе по Киеву.

По информации CBS News, во время атаки 13 октября Украина не получила уведомлений от американских партнеров о запусках Россией баллистических ракет. Представители США объяснили отсутствие данных сбоем в системе из-за «плохой погоды», однако украинская сторона отвергла это объяснение, поскольку уже во время следующего ночного обстрела система заработала в обычном режиме.

Журналисты отмечают, что инцидент произошел на фоне предыдущих угроз администрации Дональда Трампа прекратить обмен разведывательной информацией и заблокировать закупку вооружения через систему PURL, если Украина не прекратит наносить удары по объектам российской энергетической инфраструктуры.

Источник: расследование CBS News.

По информации источников Semafor в Белом доме, американский президент рассматривает возможность блокирования передачи разведданных киевским властям с целью сделать невозможным задействование украинских сил для нанесения ударов по объектам на территории России. На данный момент окончательного распоряжения о прекращении сотрудничества Трамп не принял.

Напомним, США угрожают оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

Читай нас в