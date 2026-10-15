Внук советского диверсанта Судоплатова стал фигурантом уголовного дела

В Москве возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве, фигурантом которого стал Петр Судоплатов — внук советского генерала госбезопасности Павла Судоплатова. Лефортовский суд запретил ему совершать определенные действия в качестве меры пресечения. Дело расследует следственное управление ФСБ России, но подробности подозрений пока не разглашаются.

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Петра Судоплатова, члена совета директоров компании «РК Страховой брокер». Он фигурирует в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. Суд ограничил его в определенных действиях. Следствие не просило о более строгой мере пресечения. Соответствующее ходатайство было подано в понедельник, 12 октября, и суд оперативно его рассмотрел и удовлетворил.

Дело ведёт следственное управление ФСБ России. Речь идёт о части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, касающейся мошенничества в особо крупных размерах.

Что известно о деле

Подробности расследования пока не разглашаются. В то же время, по отдельным данным, дело может быть связано с профессиональной деятельностью Петра Судоплатова. Официальной информации о том, в чём именно его подозревают, сколько средств могло быть присвоено и кто ещё может быть причастен к делу, пока нет.

Важно, что избрание меры пресечения само по себе не означает доказательства вины. Обстоятельства дела ещё предстоит установить следствию, а окончательное решение о виновности может принять суд.

Чем занимается компания, в которой работает Судоплатов

Петр Судоплатов входит в совет директоров ООО «РК Страховой брокер». Компания работает на российском рынке страховых брокерских услуг и позиционирует себя как профессиональный центр экспертизы и управления рисками. По имеющейся информации, компания ведет деятельность с начала 1990-х годов, хотя за это время использовала различные названия и бренды.

В 2023 году компанию приобрела представительница королевской семьи Бахрейна шейха Дейя Аль Халифа. После смены владельца фирма получила современное название. Связано ли расследование непосредственно с деятельностью брокера, пока точно неизвестно. Сведения о возможной связи дела с работой компании пока не подтверждены официальными подробностями следствия.

Кто такой Павел Судоплатов

Павел Судоплатов — советский сотрудник органов государственной безопасности, руководивший рядом секретных операций во времена СССР. Он был причастен к диверсионной и разведывательной деятельности, а также к операциям против политических противников советской власти. Его имя связывают с деятельностью советских спецслужб в 1930–1950-х годах. Судоплатов занимал руководящие должности в органах госбезопасности и участвовал в секретных операциях за рубежом.

Петр Судоплатов является его внуком. Однако в материале об уголовном деле родственная связь с бывшим советским деятелем сама по себе не свидетельствует о причастности к каким-либо правонарушениям.

Были ли у Судоплатова проблемы с законом ранее

По обнародованной информации, до нынешнего расследования Петр Судоплатов лишь однажды попадал в поле зрения контролирующих органов. Это произошло в сентябре 2020 года, когда он вернулся из Англии. Тогда Судоплатов не предоставил данные о прохождении теста на COVID-19, за что получил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Других известных случаев его конфликта с законом в приведенной информации не упоминается. Сейчас главный вопрос — в чем именно заключается суть нового уголовного дела и связано ли оно с деятельностью страхового брокера. Ответы на эти вопросы будут зависеть от дальнейших материалов расследования ФСБ и решений суда. Об этом сообщают российские СМИ.

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