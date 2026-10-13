НАБУ раскрыло схемы при закупках «Укрзализныци» и «Лесов Украины»

НАБУ и САП объявили о 10 подозрениях по делам о предполагаемом незаконном присвоении более 26,8 млн грн государственных предприятий «Укрзализныця» и «Леса Украины». По версии следствия, средства присваивались путем искусственного завышения стоимости товаров при государственных закупках.

По данным следствия, в схеме с закупками для «Лесов Украины» в период с мая по декабрь 2024 года речь шла о металлических поддонах и пластиковых кассетах.

Из-за завышенных цен государственное предприятие, по версии правоохранителей, переплатило 21,5 млн грн. Часть средств могли получить организаторы схемы и должностные лица предприятия.

Другой эпизод касается закупки силовых трансформаторов для «Укрзализныци». В период с сентября 2023 года по май 2025 года подконтрольная участникам схемы компания, как утверждают следователи, незаконно получила 5,2 млн грн.

Среди десяти подозреваемых — служащие государственных предприятий и действующий сотрудник Службы безопасности Украины.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Досудебное расследование продолжается.

Источник: НАБУ и САП

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