Служба безопасности Украины завершила расследование дела в отношении специалиста научно-проектного учреждения из Николаевской области. Его подозревают в попытке незаконно вывезти за границу технические разработки, связанные с судостроением. Теперь дело будет передано в суд.

По данным следствия, мужчина собирался передать конструкторскую документацию представителям иностранной компании в одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Передавать эти материалы за границу можно только по специальному разрешению государства.

Чтобы избежать обнаружения документации во время таможенного контроля, ученый сохранил файлы на электронном носителе, который планировал вывезти за пределы Украины.

Мужчину задержали на одном из международных автомобильных пунктов пропуска при попытке вывезти разработки.

В ходе проверки и обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли компьютеры, электронные носители, техническую документацию и другие материалы. По версии следствия, они могут подтверждать подготовку к передаче разработок иностранной компании.

Досудебное расследование по делу завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Николаевской области.

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