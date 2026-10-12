В Украине разминировано более 20 тысяч гектаров полей

За два года реализации программы «Гуманитарное разминирование» специалисты по противоминной деятельности очистили от взрывоопасных предметов более 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Общая стоимость работ по 106 заключенным договорам составила 1,22 млрд грн.

В частности, в сентябре к использованию вернули ещё 51 гектар, на что потратили 2,7 миллиона гривен.

Сколько земель планируется разминировать

По данным ведомства, в течение сентября Центр гуманитарного разминирования подписал еще 7 договоров на очистку полей. Всего с начала программы центр заключил 175 договоров на разминирование почти 34 тыс. гектаров. Общая стоимость этих работ составляет 2,46 млрд грн.

В настоящее время работы ведутся по 40 договорам. Они охватывают сельскохозяйственные участки площадью около 8,3 тыс. гектаров.

Международное сотрудничество

В сентябре Украина и Сирия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере противоминной деятельности. Оно предусматривает очистку территорий, пострадавших от войны, и их возвращение в пользование. Также страны планируют разрабатывать системы управления информацией и механизмы определения приоритетных участков для разминирования.

Кроме того, в ходе международной конференции по противоминной деятельности в Баку Украина и Азербайджан договорились расширить обмен опытом. В частности, речь идет о разминировании в городских условиях, что важно для восстановления освобожденных украинских населенных пунктов.

Справочно

Бюджетная программа «Гуманитарное разминирование» финансируется в рамках реализации инструмента финансовой поддержки Европейского Союза Ukraine Facility Plan.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Напомним, что в марте в Украине разминировали почти 900 гектаров освобожденных территорий.

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