Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовали видеозапись начала обыска в доме генерал-майора СБУ Сергея Дуки, фигурирующего в деле «Карфаген-2». На кадрах слышно, как охрана угрожает детективам открыть огонь в случае их проникновения на территорию.

Обыск состоялся 4 ноября. По информации антикоррупционных органов, перед входом на территорию детективы НАБУ неоднократно представились и предъявили постановление суда, разрешающее проведение следственных действий.

Однако Сергей Дука и сотрудники СБУ, находившиеся в здании, не допускали правоохранителей внутрь.

На обнародованном видео руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов сообщает охранникам о наличии судебного решения на проведение обыска. В ответ один из представителей охраны угрожает применить оружие, если детективы зайдут на территорию.

Впоследствии к правоохранителям выходят представители генерала и спрашивают, на каких основаниях проводится обыск. Детективы дают им соответствующие объяснения.

В НАБУ заявили, что даже после прибытия адвоката Сергей Дука как минимум час не допускал детективов в дом.

В антикоррупционном бюро также подчеркнули, что статус лица, находящегося под охраной, не предусматривает особого порядка проведения обыска.

Помимо видеозаписи, НАБУ и САП обнародовали еще два документа: протокол допроса Сергея Дуки от 4 ноября и письмо СБУ, подписанное временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Александром Покладом.

Согласно протоколу, допрос генерала состоялся после его задержания и при участии адвоката. При этом Сергей Дука отказался давать показания. Этот факт подтвердили своими подписями генерал и его защитник.

В письме СБУ говорится об угрозе жизни и здоровью генерала со стороны российских спецслужб.

Именно этот документ адвокат Сергея Дуки использовал в качестве аргумента в пользу проведения судебного заседания в закрытом режиме, без прямой трансляции.

В Антикоррупционном бюро отметили, что через десять дней после упомянутых событий Сергей Дука принял участие в открытом заседании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины.

Заседание транслировалось в прямом эфире, несмотря на то, что ранее угрозу со стороны российских спецслужб использовали в качестве аргумента для ограничения публичности судебного разбирательства.

В НАБУ пояснили, что обнародовали видео и документы, чтобы опровергнуть, по оценке антикоррупционных органов, искажение обстоятельств проведения следственных и процессуальных действий по делу «Карфаген-2».

Об этом сообщает НАБУ.

Генерал-майор СБУ Сергей Дука, фигурант дела «Карфаген», заявил о шести возможных нарушениях Уголовно-процессуального кодекса во время обыска в его доме, который детективы НАБУ провели 4 ноября. Свои замечания он обосновал видеозаписью и протоколом обыска. В то же время в НАБУ настаивают, что действовали на основании постановления Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

НАБУ и САП опровергли заявление генерала СБУ Сергея Дуки о том, что его никогда не допрашивали. Журналистам продемонстрировали протокол следственного действия.

Кроме того, генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свои слова относительно уголовного производства против него.

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