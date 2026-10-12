ЦГЗ объяснил задержку поставок вакцин против гриппа в Украину

В Украине и ряде стран Европы наблюдается задержка поставок вакцин против гриппа на эпидемический сезон 2026–2027 годов. В Центре общественного здоровья пояснили, что это связано с обновлением рекомендаций ВОЗ относительно состава препаратов по всем трем компонентам, а также со сложностями в производстве и контроле качества.

Из-за переноса сроков поставки препаратов на ноябрь аналогичная ситуация возникла в Нидерландах, Норвегии, Дании и Ирландии.

В ЦОЗ подчеркивают, что работа над скорейшей доставкой вакцины продолжается, а точные сроки сообщат после подтверждения от производителей. Поскольку прививка от гриппа не входит в Национальный календарь профилактических прививок, граждане смогут приобрести препарат в аптеках сразу после его поступления. Специалисты призывают вакцинироваться даже с опозданием, ведь иммунитет формируется за две недели, а пик заболеваемости обычно приходится на февраль.

Источник: РБК-Украина

Напомним, Кабмин изъял 2,7 млрд грн из программы «Скрининг здоровья».

В Украине уже 115 тысяч граждан прошли бесплатный скрининг здоровья в рамках государственной программы, которая позволяет выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем еще на ранних этапах.

ВОЗ: продолжительность жизни почти вернулась к уровню 2019 года.

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