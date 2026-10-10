Прем’єр Естонії закликав ЄС посилити Україну для ударів по російських НПЗ

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Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал запропонував Євросоюзу оперативно збільшити військову допомогу Україні, щоб українські сили могли завдавати потужніших ударів по російських нафтопереробних заводах.

Міхал розкритикував рішення президента США Дональда Трампа послабити обмеження на експорт російського дизельного пального. На думку естонського прем’єра, це може підірвати багаторічні зусилля Заходу зі скорочення енергетичних доходів Кремля.

Він наголосив, що кошти від продажу російських енергоносіїв використовуються для фінансування війни проти України. Також Міхал поставив під сумнів, чи забезпечать домовленості очікувані постачання пального.

Естонський прем’єр запропонував обговорити посилення підтримки України під час найближчого засідання Європейської ради. За його словами, метою має стати зміцнення спроможностей України завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Джерело: Крістен Міхал

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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