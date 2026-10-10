С 12 октября во Львове изменят формат объявления воздушной тревоги. Жителей будут информировать о двух уровнях угрозы, а при объявлении отбоя больше не будут включать сирену.

Жёлтый уровень будет объявляться в случае угрозы ударных беспилотников. Красный сигнал будет означать ракетную, ракетно-дроновую или массированную дроновую угрозу.

Также изменится формат сообщения об отмене тревоги. Его будут озвучивать женским голосом без звука сирены.

Новые правила должны помочь жителям лучше понимать характер воздушной угрозы.

Источник: Львовский городской совет

Напомним, что утром 10 октября российские войска атаковали беспилотниками западные регионы Украины. Во Львове и Ивано-Франковске были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку.

В Винницкой области во время воздушной тревоги 9 октября раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника из Одесской области в направлении этой области. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Вечером 9 октября войска РФ дважды атаковали склады логистической компании «Новая почта» в Днепровском районе Днепропетровской области.

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