У Львові запроваджують жовтий і червоний рівні повітряної тривоги

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Із 12 жовтня у Львові змінять формат оголошення повітряної тривоги. Мешканців інформуватимуть про два рівні загрози, а під час оголошення відбою більше не вмикатимуть сирену.

Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників. Червоний сигнал означатиме ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу.

Також зміниться формат повідомлення про відбій. Його озвучуватимуть жіночим голосом без звуку сирени.

Нові правила мають допомогти мешканцям краще розуміти характер повітряної загрози.

Джерело: Львівська міська рада

Нагадаємо, що уранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України. У Львові та Івано-Франківську було чутно вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.

На Вінниччині під час повітряної тривоги 9 жовтня пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника з Одещини в напрямку області. Інформації про постраждалих і руйнування наразі немає.

Увечері 9 жовтня війська рф двічі атакували склади логістичної компанії Нова пошта у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.

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