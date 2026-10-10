У Львові запроваджують жовтий і червоний рівні повітряної тривоги
Із 12 жовтня у Львові змінять формат оголошення повітряної тривоги. Мешканців інформуватимуть про два рівні загрози, а під час оголошення відбою більше не вмикатимуть сирену.
Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників. Червоний сигнал означатиме ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу.
Також зміниться формат повідомлення про відбій. Його озвучуватимуть жіночим голосом без звуку сирени.
Нові правила мають допомогти мешканцям краще розуміти характер повітряної загрози.
Джерело: Львівська міська рада
Нагадаємо, що уранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України. У Львові та Івано-Франківську було чутно вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.
На Вінниччині під час повітряної тривоги 9 жовтня пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника з Одещини в напрямку області. Інформації про постраждалих і руйнування наразі немає.
Увечері 9 жовтня війська рф двічі атакували склади логістичної компанії Нова пошта у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.