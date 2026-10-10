Украинская переговорная группа уже вылетела из Соединенных Штатов обратно в Украину. Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Возвращение происходит досрочно, ведь ранее переговоры американской и украинской сторон планировались на два дня.

Причины досрочного завершения визита пока не уточняются.

Источник: Дмитрий Литвин

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Читай нас в