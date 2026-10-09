Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 млн евро

Финляндия передаст Украине 35-й пакет материально-технической помощи на сумму около 1 млн евро. Президент страны Александр Стубб принял соответствующее решение 9 октября 2026 года по предложению правительства.

В новый пакет войдут элементы одного вида оборонной продукции, которые будут переданы из запасов Сил обороны Финляндии. В то же время страна уже приступила к подготовке следующей, более масштабной партии помощи.

Общая стоимость военной техники, которую Финляндия передала Украине, достигла 3,6 млрд евро.

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен подчеркнул, что принятие решения о новом пакете помощи ускорили в ответ на срочный запрос Украины.

«Финляндия ускорила принятие этого решения, чтобы удовлетворить срочный запрос Украины. Мы не будем закрывать глаза на нужды украинцев. Напротив, мы будем поддерживать Украину и продолжим поставки материально-технической помощи», — заявил Хаккянен.

Финляндия не будет обнародовать подробную информацию о составе нового пакета, способе доставки и графике поставок. Такое решение объясняют оперативными соображениями и необходимостью обеспечить безопасную доставку помощи к месту назначения.

При принятии решения были учтены как потребности Украины, так и возможности Сил обороны Финляндии.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Финляндии.

Кроме того, Германия готовит для Украины новый пакет военной помощи примерно на 1 миллиард евро. По словам канцлера Фридриха Мерца, средства будут направлены на укрепление ПВО, производство дронов для борьбы с реактивными беспилотниками, дальнобойные средства поражения и спутниковые технологии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит отвечать на российские удары, в частности по мостам. По его словам, Россия также атакует гражданскую инфраструктуру — склады, дата-центры и объекты мобильной связи. Зеленский подчеркнул, что Украина не планирует оставлять такие удары без ответа.

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