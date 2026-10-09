Радбез ООН продовжив санкції щодо Судану до 11 грудня — UN News

Рада Безпеки ООН одноголосно продовжила режим санкцій щодо Судану на два місяці — до 11 грудня 2026 року. Рішення ухвалили на тлі гострої гуманітарної кризи в регіоні Дарфур, де понад 700 тисяч переміщених людей у Тавілі мають обмежений доступ до медичної допомоги, продовольства, води та захисту, повідомляє UN News.

Санкції залишили без змін

Режим передбачає цільові санкції та ембарго на постачання зброї. Мандат групи експертів, яка стежить за дотриманням цих обмежень, продовжили до 11 січня 2027 року. Документ, підготовлений США, став так званим технічним продовженням: його ухвалення не змінило змісту чинного мандата. У вересні Рада Безпеки вже продовжувала дію санкцій на один місяць.

Режим бере початок у Дарфурському конфлікті 2004 року, коли Рада Безпеки намагалася обмежити надходження зброї до регіону. За даними новинних повідомлень, США пропонували поширити ембарго на всю територію Судану та на всі сторони нинішньої війни, а також охопити безпілотники й технології подвійного призначення. Ця пропозиція не здобула консенсусу: приблизно половина членів Радбезу, за повідомленнями, підтримувала річне продовження режиму лише для Дарфуру.

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Дефіцит ліків і фінансування

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Судані Абдінасір Абубакар у вересні протягом 10 днів відвідав лікарні, медичні центри та лабораторії в усіх штатах Дарфуру, крім Східного Дарфуру. ВООЗ попередила, що недоїдання може посилитися через слабкі опади, неврожай і сильне явище Ель-Ніньйо, які поглиблюють продовольчу незахищеність.

У медзакладах також бракує послуг із психічного здоров’я, а запаси препаратів проти ВІЛ, туберкульозу та занедбаних тропічних хвороб небезпечно скорочуються. За даними Міжнародної організації з міграції, у Дарфурі перебувають 65% із 8,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб у Судані. ВООЗ заявила про готовність розширити роботу в Дарфурі, Кордофані та інших постраждалих від конфлікту районах, однак із гуманітарного заклику організації на 2026 рік обсягом 97,7 млн доларів профінансовано лише 23%.

Війна триває

Бойові дії між суданською армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки продовжують завдавати значної шкоди цивільним і гуманітарним операціям. 3 жовтня внаслідок повітряної атаки на дві вантажівки, залучені Всесвітньою продовольчою програмою в Південному Кордофані, загинув водій. Дипломатичні зусилля залишаються заблокованими через підтриману США пропозицію про 90-денне припинення вогню, якій, за даними новинних повідомлень, протистоїть армія. Незалежні слідчі, призначені Радою ООН з прав людини, попереджали, що зовнішня підтримка підтримує військові можливості обох сторін.

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