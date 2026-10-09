联合国安全理事会一致同意将针对苏丹的制裁机制延长两个月，至2026年12月11日。在达尔富尔地区严峻的人道主义危机背景下作出了这一决定；塔维拉有超过70万名流离失所者获得医疗援助、食品、水和保护的机会有限，联合国新闻报道。

制裁维持不变

该机制包括定向制裁和武器禁运。监督遵守这些限制措施的专家小组任期被延长至2027年1月11日。这份由美国起草的文件是所谓的技术性延期：其通过没有改变现行授权的内容。9月，安理会已将制裁延长一个月。

该机制源于2004年的达尔富尔冲突，当时安理会试图限制武器流入该地区。据新闻报道，美国提议将禁运扩大至整个苏丹及当前战争的所有各方，并涵盖无人机和军民两用技术。这项提议未能获得共识：据报道，约半数安理会成员支持仅针对达尔富尔将该机制延长一年。

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药品和资金短缺

世界卫生组织驻苏丹代表阿卜迪纳西尔·阿布巴卡尔于9月用10天时间走访了除东达尔富尔外达尔富尔所有州的医院、医疗中心和实验室。世卫组织警告称，因降雨不足、农作物歉收和强厄尔尼诺现象，营养不良可能加剧，这些因素正在加深粮食不安全。

医疗机构还缺乏心理健康服务，而用于治疗艾滋病毒、结核病和被忽视的热带病的药物储备正在危险地减少。根据国际移民组织的数据，苏丹860万国内流离失所者中有65%在达尔富尔。世卫组织表示已准备扩大在达尔富尔、科尔多凡及其他受冲突影响地区的工作，但该组织2026年总额9770万美元的人道主义呼吁仅获得23%的资金。

战争仍在继续

苏丹军队与准军事组织快速支援部队之间的战斗继续对平民和人道主义行动造成重大伤害。10月3日，南科尔多凡两辆受世界粮食计划署雇用的卡车遭到空袭，一名司机死亡。外交努力仍因一项由美国支持的90天停火提议而陷入僵局；据新闻报道，军队反对该提议。由联合国人权理事会任命的独立调查人员曾警告称，外部支持正维持双方的军事能力。

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