也门政府军宣布，在军事行动“也门黎明”进入第五天时，已完成对曼德海峡和战略要地马永岛的清剿。据《中东报》报道，政府军还在俯瞰国际航运路线的高地巩固阵地。

关于控制海峡的声明

军事消息人士称，在支持也门国际公认政府的联盟提供空中支援下，巨人旅和国家盾牌部队已完全控制曼德海峡、阿尔阿尔迪军营、海岸警卫队观察哨、马永岛以及海峡周边山脉。

这些消息人士表示，政府军部队绕过了胡塞武装的前沿防御阵地，并抵达新建的战壕和隧道。他们称，数十名胡塞武装人员在战斗中死亡，另有人员投降。此前，政府军还报告称已夺取卡赫布卜高地，从那里可以看到曼德海峡周边的大部分地区。

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其他方向的战斗

在新阵地站稳脚跟后，政府军继续在塔伊兹以西的瓦济里亚方向开展行动。根据战地报告，他们试图控制该地区东部高地，并加强对杜巴卜和阿尔奥马里军营附近胡塞武装阵地的包围。

也门武装部队发言人马吉德·努扎伊利上校表示，作为此次行动的一部分，已在多个战线对胡塞武装军事目标实施1729次高精度打击。据他称，1370名胡塞武装人员被击毙或失去战斗力，300件军事装备被摧毁或损坏。当地消息人士称，空袭覆盖了8个省份，包括塔伊兹、伊卜、萨达、萨那和荷台达。

与此同时，塔伊兹以南和以西的农村地区战斗仍在持续。当地消息人士称，胡塞武装已控制贾巴勒哈巴希地区的阿尔马赫沙、阿尔阿达夫和阿尔阿尔马赫，并向阿尔沙里克方向推进。另有报道称，一名教师在阿尔马赫沙死亡。

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