Йеменские правительственные силы заявили о завершении зачистки пролива Баб-эль-Мандеб и стратегического острова Майюн на пятый день военной операции «Рассвет Йемена». По данным Asharq Al-Awsat, силы правительства также закреплялись на высотах, выходящих к международному судоходному маршруту.

Заявления о контроле над проливом

Военные источники сообщили, что Бригады гигантов и Силы щита нации при воздушной поддержке коалиции, поддерживающей международно признанное правительство Йемена, установили полный контроль над Баб-эль-Мандебом, военным лагерем Аль-Арди, наблюдательными пунктами береговой охраны, островом Майюн и горными хребтами вокруг пролива.

По словам этих источников, правительственные подразделения обошли передовые оборонительные позиции хуситов и достигли недавно созданных траншей и туннелей. Они утверждают, что в боях погибли десятки бойцов-хуситов, а другие сдались. Ранее правительственные силы также сообщали о захвате высот Кахбуб, с которых просматривается значительная часть окрестностей Баб-эль-Мандеба.

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Бои на других направлениях

После закрепления на новых позициях правительственные силы продолжили операции на направлении Аль-Вазирия к западу от Таиза. По полевым сообщениям, они пытались взять под контроль восточные высоты района и усилить окружение позиций хуситов вблизи Дубаба и лагеря Аль-Омари.

Представитель йеменских вооруженных сил полковник Маджед ан-Нузайли заявил, что в рамках операции было нанесено 1729 высокоточных ударов по военным целям хуситов на различных фронтах. По его утверждению, были нейтрализованы 1370 бойцов-хуситов, а 300 единиц военной техники уничтожены или выведены из строя. Воздушные удары, по данным местных источников, охватили восемь провинций, в том числе Таиз, Ибб, Сааду, Сану и Ходейду.

В то же время бои продолжались в сельских районах к югу и западу от Таиза. Местные источники заявили, что хуситы взяли под контроль Аль-Махшу, Аль-Адаф и Аль-Армах в районе Джабаль-Хабаши и продвигались в направлении Аль-Шарика. Также сообщалось о гибели учителя в Аль-Махше.

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