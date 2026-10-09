Jemeńskie siły rządowe ogłosiły zakończenie oczyszczania cieśniny Bab al-Mandab i strategicznej wyspy Majjun w piątym dniu operacji wojskowej „Świt Jemenu”. Według Asharq Al-Awsat siły rządowe umacniały również swoje pozycje na wzniesieniach wychodzących na międzynarodowy szlak żeglugowy.

Twierdzenia o kontroli nad cieśniną

Źródła wojskowe poinformowały, że Brygady Gigantów i Siły Tarczy Narodu, przy wsparciu lotniczym koalicji popierającej międzynarodowo uznany rząd Jemenu, ustanowiły pełną kontrolę nad Bab al-Mandabem, obozem wojskowym Al-Ardi, punktami obserwacyjnymi straży przybrzeżnej, wyspą Majjun oraz pasmami górskimi wokół cieśniny.

Według tych źródeł oddziały rządowe ominęły wysunięte pozycje obronne Hutich i dotarły do nowo utworzonych okopów i tuneli. Twierdzą one, że w walkach zginęły dziesiątki bojowników Hutich, a inni się poddali. Wcześniej siły rządowe informowały również o zajęciu wzgórz Kahbub, z których widać znaczną część okolic Bab al-Mandabu.

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Walki na innych kierunkach

Po umocnieniu się na nowych pozycjach siły rządowe kontynuowały operacje na kierunku Al-Wazirija na zachód od Taiz. Według doniesień z pola walki usiłowały przejąć kontrolę nad wschodnimi wzniesieniami tego obszaru i zacieśnić okrążenie pozycji Hutich w pobliżu Dubabu i obozu Al-Omari.

Rzecznik jemeńskich sił zbrojnych, pułkownik Madżed an-Nuzajli, oświadczył, że w ramach operacji przeprowadzono 1729 precyzyjnych uderzeń na cele wojskowe Hutich na różnych frontach. Jak twierdził, unieszkodliwiono 1370 bojowników Hutich oraz zniszczono lub wyłączono z użytku 300 jednostek sprzętu wojskowego. Według lokalnych źródeł naloty objęły osiem prowincji, w tym Taiz, Ibb, Saadę, Sanę i Al-Hudajdę.

Jednocześnie walki trwały na obszarach wiejskich na południe i zachód od Taiz. Lokalne źródła podały, że Huti przejęli kontrolę nad Al-Mahsha, Al-Adaf i Al-Armah w dystrykcie Dżabal Habashi oraz posuwali się w kierunku Al-Shariq. Poinformowano także o śmierci nauczyciela w Al-Mahsha.

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