Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przedłużyła reżim sankcyjny wobec Sudanu o dwa miesiące — do 11 grudnia 2026 roku. Decyzję podjęto w obliczu ostrego kryzysu humanitarnego w regionie Darfuru, gdzie ponad 700 tys. przesiedlonych osób w Tawili ma ograniczony dostęp do opieki medycznej, żywności, wody i ochrony, informuje UN News.

Sankcje pozostawiono bez zmian

Reżim przewiduje ukierunkowane sankcje oraz embargo na dostawy broni. Mandat panelu ekspertów, który monitoruje przestrzeganie tych ograniczeń, przedłużono do 11 stycznia 2027 roku. Dokument przygotowany przez USA był tak zwanym technicznym przedłużeniem: jego przyjęcie nie zmieniło treści obowiązującego mandatu. We wrześniu Rada Bezpieczeństwa już przedłużyła sankcje o miesiąc.

Reżim wywodzi się z konfliktu w Darfurze z 2004 roku, gdy Rada Bezpieczeństwa próbowała ograniczyć napływ broni do regionu. Według doniesień prasowych USA proponowały rozszerzenie embarga na całe terytorium Sudanu i wszystkie strony obecnej wojny, a także objęcie nim dronów i technologii podwójnego zastosowania. Propozycja nie uzyskała konsensusu: jak podawano, około połowa członków Rady Bezpieczeństwa popierała roczne przedłużenie reżimu wyłącznie dla Darfuru.

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Niedobór leków i finansowania

Przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia w Sudanie, Abdinasir Abubakar, we wrześniu przez 10 dni odwiedzał szpitale, ośrodki zdrowia i laboratoria we wszystkich stanach Darfuru z wyjątkiem Darfuru Wschodniego. WHO ostrzegła, że niedożywienie może się pogłębić z powodu słabych opadów, nieurodzaju i silnego zjawiska El Niño, które pogłębiają brak bezpieczeństwa żywnościowego.

W placówkach medycznych brakuje również usług w zakresie zdrowia psychicznego, a zapasy leków przeciw HIV, gruźlicy i zaniedbanym chorobom tropikalnym niebezpiecznie się kurczą. Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Darfurze przebywa 65% z 8,6 mln osób wewnętrznie przesiedlonych w Sudanie. WHO oświadczyła, że jest gotowa rozszerzyć działania w Darfurze, Kordofanie i innych obszarach dotkniętych konfliktem, jednak z apelu humanitarnego organizacji na 2026 rok w wysokości 97,7 mln dolarów sfinansowano jedynie 23%.

Wojna trwa

Walki między armią sudańską a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia nadal powodują znaczne szkody dla ludności cywilnej i działań humanitarnych. 3 października w wyniku ataku lotniczego na dwie ciężarówki zaangażowane przez Światowy Program Żywnościowy w Kordofanie Południowym zginął kierowca. Wysiłki dyplomatyczne pozostają zablokowane z powodu popieranej przez USA propozycji 90-dniowego zawieszenia broni, której — według doniesień prasowych — sprzeciwia się armia. Niezależni śledczy powołani przez Radę Praw Człowieka ONZ ostrzegali, że zewnętrzne wsparcie podtrzymuje zdolności wojskowe obu stron.

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