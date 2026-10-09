Совет Безопасности ООН единогласно продлил режим санкций в отношении Судана на два месяца — до 11 декабря 2026 года. Решение приняли на фоне острого гуманитарного кризиса в регионе Дарфур, где более 700 тысяч перемещенных лиц в Тавиле имеют ограниченный доступ к медицинской помощи, продовольствию, воде и защите, сообщает UN News.

Санкции оставили без изменений

Режим предусматривает целевые санкции и эмбарго на поставки оружия. Мандат группы экспертов, которая следит за соблюдением этих ограничений, продлили до 11 января 2027 года. Документ, подготовленный США, стал так называемым техническим продлением: его принятие не изменило содержание действующего мандата. В сентябре Совет Безопасности уже продлевал действие санкций на один месяц.

Режим берет начало в Дарфурском конфликте 2004 года, когда Совет Безопасности пытался ограничить поступление оружия в регион. Согласно новостным сообщениям, США предлагали распространить эмбарго на всю территорию Судана и на все стороны нынешней войны, а также включить беспилотники и технологии двойного назначения. Это предложение не получило консенсуса: примерно половина членов Совбеза, по сообщениям, поддерживала годовое продление режима только для Дарфура.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дефицит лекарств и финансирования

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Судане Абдинасир Абубакар в сентябре в течение 10 дней посещал больницы, медицинские центры и лаборатории во всех штатах Дарфура, кроме Восточного Дарфура. ВОЗ предупредила, что недоедание может усилиться из-за слабых осадков, неурожая и сильного явления Эль-Ниньо, которые усугубляют отсутствие продовольственной безопасности.

В медицинских учреждениях также не хватает услуг в сфере психического здоровья, а запасы препаратов против ВИЧ, туберкулеза и забытых тропических болезней опасно сокращаются. По данным Международной организации по миграции, в Дарфуре находятся 65% из 8,6 миллиона внутренне перемещенных лиц в Судане. ВОЗ заявила о готовности расширить работу в Дарфуре, Кордофане и других пострадавших от конфликта районах, однако из гуманитарного призыва организации на 2026 год объемом 97,7 млн долларов профинансировано лишь 23%.

Война продолжается

Боевые действия между суданской армией и военизированными Силами быстрого реагирования продолжают наносить значительный ущерб гражданскому населению и гуманитарным операциям. 3 октября в результате воздушной атаки на два грузовика, привлеченные Всемирной продовольственной программой в Южном Кордофане, погиб водитель. Дипломатические усилия остаются заблокированными из-за поддержанной США инициативы о 90-дневном прекращении огня, которой, согласно новостным сообщениям, противостоит армия. Независимые следователи, назначенные Советом ООН по правам человека, предупреждали, что внешняя поддержка поддерживает военные возможности обеих сторон.

Читай нас в