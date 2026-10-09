联合国人权事务高级专员办事处敦促以色列当局停止其认为对叙利亚南部平民构成骚扰或恐吓的行为。其中包括军事突袭、限制行动自由、拘留和毁坏农作物，阿纳多卢通讯社报道。

9月事件数量增加

联合国援引公开来源监测数据称，9月记录到约280起以色列在叙利亚实施武装突袭的事件。这是自年初以来最高的月度数字。

根据该办事处收到的信息，49名叙利亚人仍被以色列拘押。与此同时，联合国强调，其无法独立核实当前被拘留者的总人数。获释的被拘留者和其他消息来源称，存在酷刑和虐待，包括殴打、长时间被迫站立，以及威胁被拘留者及其家人。

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有关受伤和死亡的报告

该办事处发言人沙比亚·曼图在日内瓦表示，联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克对以色列军事行动持续影响叙利亚南部平民表示关切。

该办事处还收到报告称，以色列部队周三在库奈特拉省开枪打伤并暂时拘留了一名残疾农民。据这些报告，这名男子尽管正在流血，仍被拘押约一个半小时，之后由叙利亚民防人员送往戈兰医院。

此外，联合国收到报告称，以色列部队周一在哈米迪耶附近杀害了一名22岁的叙利亚人。蒂尔克呼吁对此事展开迅速且公正的调查。曼图指出，没有关于曾鸣枪示警的信息。该办事处强调，任何拘留都必须符合国际法，被拘留者的权利和尊严必须得到尊重。

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