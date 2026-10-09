Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало израильские власти прекратить действия, которые, по оценке ведомства, преследуют или запугивают гражданское население на юге Сирии. Речь, в частности, идет о военных рейдах, ограничениях передвижения, задержаниях и уничтожении урожая, сообщает Anadolu Agency.

Число инцидентов выросло в сентябре

В ООН сослались на мониторинг открытых источников, который зафиксировал около 280 случаев вооруженных израильских рейдов в Сирии в сентябре. Это самый высокий месячный показатель с начала года.

Согласно информации, полученной управлением, 49 сирийцев остаются под стражей у Израиля. В то же время в ООН подчеркнули, что не смогли независимо проверить актуальное общее число задержанных. Освобожденные задержанные и другие источники сообщали о пытках и жестоком обращении, включая избиения, длительное принудительное стояние и угрозы задержанным и их семьям.

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Сообщения о ранениях и гибели

Представительница управления Шабия Манту заявила в Женеве, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обеспокоен продолжающимся воздействием израильских военных операций на гражданских лиц в южной Сирии.

Ведомство также получило сообщения, что в среду израильские силы ранили выстрелом и временно задержали фермера с инвалидностью в провинции Кунейтра. Согласно этим сообщениям, мужчину удерживали примерно полтора часа, несмотря на кровотечение, после чего сотрудники Сирийской гражданской обороны доставили его в больницу Аль-Голан.

Отдельно ООН получила сообщения, что израильские силы в понедельник убили 22-летнего сирийца возле Аль-Хамидии. Тюрк призвал провести быстрое и беспристрастное расследование этого случая. Манту отметила, что данных о произведении предупредительных выстрелов не было. В управлении подчеркнули, что любые задержания должны соответствовать международному праву, а права и достоинство задержанных должны уважаться.

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