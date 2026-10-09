Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka wezwało izraelskie władze do zaprzestania działań, które według oceny urzędu nękają lub zastraszają ludność cywilną na południu Syrii. Chodzi w szczególności o naloty wojskowe, ograniczenia swobody przemieszczania się, zatrzymania i niszczenie upraw, informuje Anadolu Agency.

Liczba incydentów wzrosła we wrześniu

ONZ powołała się na monitoring otwartych źródeł, który odnotował około 280 przypadków zbrojnych izraelskich nalotów w Syrii we wrześniu. Był to najwyższy miesięczny wynik od początku roku.

Z informacji otrzymanych przez urząd wynika, że 49 Syryjczyków pozostaje w izraelskim areszcie. Jednocześnie ONZ podkreśliła, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować aktualnej łącznej liczby zatrzymanych. Zwolnieni zatrzymani i inne źródła zgłaszały tortury i złe traktowanie, w tym pobicia, długotrwałe zmuszanie do stania oraz groźby wobec zatrzymanych i ich rodzin.

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Doniesienia o rannych i śmierci

Rzeczniczka urzędu Shabia Mantoo powiedziała w Genewie, że Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk jest zaniepokojony ciągłym wpływem izraelskich operacji wojskowych na cywilów w południowej Syrii.

Urząd otrzymał również doniesienia, że w środę izraelskie siły postrzeliły i tymczasowo zatrzymały rolnika z niepełnosprawnością w prowincji Al-Kunajtira. Według tych doniesień mężczyzna był przetrzymywany przez około półtorej godziny mimo krwawienia, po czym pracownicy Syryjskiej Obrony Cywilnej przewieźli go do szpitala Al-Golan.

Oddzielnie ONZ otrzymała doniesienia, że izraelskie siły zabiły w poniedziałek 22-letniego Syryjczyka w pobliżu Al-Hamidijji. Türk wezwał do szybkiego i bezstronnego zbadania tego przypadku. Mantoo zaznaczyła, że nie było danych o oddaniu strzałów ostrzegawczych. Urząd podkreślił, że wszelkie zatrzymania muszą być zgodne z prawem międzynarodowym, a prawa i godność zatrzymanych powinny być respektowane.

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