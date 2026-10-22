在美国纳什维尔，扎克·布朗在献给多莉·帕顿的致敬音乐会 CMA Presents I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton 上演唱了歌曲《Butterfly》。演出期间，帕顿预先录制的声乐与布朗及其乐队的演奏一同响起，《滚石》报道。

纳什维尔的演出

《Butterfly》作为与帕顿合作的二重唱，收录于布朗2025年发行的专辑《Love & Fear》中。该刊将这首歌描述为一首旨在引导布朗的孩子们度过人生的励志民谣。

这场表演在贝尔蒙特大学的费舍尔表演艺术中心举行。舞台装饰有大型花卉布景和蝴蝶主题装饰。当天晚上早些时候，埃拉·兰利演唱了她自己版本的《Jolene》，帕顿于1974年发行了这首歌。

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歌曲的现场首演

帕顿于8月去世数天后，布朗首次现场演唱《Butterfly》，当时是在纽约皇后区森林山体育场举行的两场 Zac Brown Band 演唱会上。他当时同样使用了帕顿声乐的录音室录音演唱，并表示不会有另一个人，也不会有另一个多莉·帕顿。

这场致敬音乐会于10月21日在纳什维尔举行，并在 ABC 播出。自10月22日起，节目录像可在 Hulu 上观看。布拉德·佩斯利、凯莉·安德伍德和文斯·吉尔也参加了该节目。活动所得将用于支持多莉·帕顿的想象力图书馆。

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