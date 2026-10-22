为纪念艾米·怀恩豪斯专辑《Back to Black》发行20周年而举办的致敬音乐会在英国伦敦举行。马克·朗森、杰西·雷耶斯、科琳·贝利·雷、乔贾·史密斯和其他艺人参与演出，《滚石》报道。

《Back to Black》中的歌曲

这场音乐会献给怀恩豪斯2006年发行的唱片，该唱片将在下周迎来20周年。表演者由专辑制作人马克·朗森和萨拉姆·雷米，以及Amy Winehouse Band伴奏。后者是由这位歌手的贝斯手兼音乐总监戴尔·戴维斯领衔的致敬项目。

参与者轮流演唱了《Back to Black》中的全部11首歌曲。科琳·贝利·雷以同名曲拉开当晚演出序幕。萨莎·基布尔演唱了Just Friends，妮娅·史密斯演唱了Tears Dry on Their Own，斯凯·纽曼演唱了Addicted。耶巴演唱了Love Is a Losing Game，特里·沃克演唱了Me and Mr. Jones，莉安·拉·哈瓦斯演唱了You Know I’m No Good。

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以Valerie收尾

在Baby Rose、乔贾·史密斯和FLO表演后，杰西·雷耶斯以Rehab结束了致力于《Back to Black》的节目部分。Roundhouse是怀恩豪斯在2011年7月去世前最后一次亮相的场地。

最后，所有音乐会参与者共同演唱了Valerie——The Zutons乐队的一首歌曲，因怀恩豪斯而广为人知。BBC将在本月晚些时候播出这场周年纪念演出的完整节目。此外，纪念该专辑20周年的《Back to Black》豪华版预计将于周五发行。

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