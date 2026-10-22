美国乡村歌手约翰·安德森去世，享年71岁——《卫报》

据《卫报》报道，美国乡村歌手兼词曲作者约翰·安德森去世，享年71岁。他以 Swingin’、Seminole Wind 和 Straight Tequila Night 等作品闻名。其家人在社交媒体上公布了这名音乐人的死讯。

亲属称安德森是一位才华横溢的乡村音乐表演者，他的嗓音和歌曲触动了许多人的生活。他们表示，对家人而言，他是家庭的核心，能够逗乐亲人，也真诚地爱着他们。

近半个世纪的职业生涯

安德森在佛罗里达州出生并长大。毕业后，他前往纳什维尔，晚上演出，白天从事体力劳动。其中，他曾在 Grand Ole Opry 当过一段时间的屋顶工。

这位音乐人的首支单曲于1975年发行，两年后，他凭借歌曲 I’ve Got a Feelin’ (Somebody’s Been Stealin’) 取得突破。1981年，I’m Just an Old Chunk of Coal (But I’m Gonna Be a Diamond Someday) 成为他首支进入乡村音乐榜前五的单曲，并为他赢得唯一一次格莱美提名——最佳男乡村音乐演唱。

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热门歌曲与重返舞台

Wild and Blue、Black Sheep 和 Swingin’ 均登顶美国乡村音乐榜。Swingin’ 也是安德森在美国流行音乐榜上的唯一一首热门歌曲。1992年发行的专辑 Seminole Wind 收录了三首进入乡村音乐榜前三的歌曲，而下一张专辑 Solid Ground 则收录了登顶的歌曲 Money in the Bank。

安德森共录制了22张录音室专辑。他最后一张专辑 Years 于2020年发行，并与 The Black Keys 乐队的丹·奥尔巴赫共同录制。2017年，这名音乐人因非癌性肿瘤住院。2020年，他曾表示自己几乎完全失去了听力，但后来听力开始恢复。此后，安德森继续进行现场演出。2024年，他入选乡村音乐名人堂。

布莱克·谢尔顿和格温·史蒂芬妮向这位表演者致敬。谢尔顿表示，他有机会确认，他的偶像正是他希望见到的那种人。

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