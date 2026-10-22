W USA w wieku 71 lat zmarł piosenkarz country i autor piosenek John Anderson, znany m.in. z utworów Swingin’, Seminole Wind i Straight Tequila Night. O śmierci muzyka poinformowała jego rodzina w mediach społecznościowych, pisze The Guardian.

Bliscy nazwali Andersona utalentowanym wykonawcą country, którego głos i piosenki poruszyły życie wielu ludzi. Według nich był sercem rodziny, potrafił rozśmieszać bliskich i szczerze ich kochał.

Kariera trwająca niemal pół wieku

Anderson urodził się i wychował na Florydzie. Po ukończeniu szkoły wyjechał do Nashville, gdzie wieczorami występował, a w ciągu dnia pracował fizycznie. Przez pewien czas pracował między innymi jako dekarz w Grand Ole Opry.

Debiutancki singiel muzyka ukazał się w 1975 roku, a przełom nastąpił dwa lata później za sprawą piosenki I’ve Got a Feelin’ (Somebody’s Been Stealin’). W 1981 roku utwór I’m Just an Old Chunk of Coal (But I’m Gonna Be a Diamond Someday) stał się jego pierwszym singlem w pierwszej piątce listy country i przyniósł mu jedyną nominację do Grammy — za najlepsze męskie wykonanie country.

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Przeboje i powrót do występów

Piosenki Wild and Blue, Black Sheep i Swingin’ znalazły się na szczycie amerykańskich list country. Swingin’ był także jedynym hitem Andersona na amerykańskiej liście pop. Album Seminole Wind, wydany w 1992 roku, zawierał trzy utwory z pierwszej trójki listy country, a kolejny album, Solid Ground, piosenkę Money in the Bank, która zajęła pierwsze miejsce.

Łącznie Anderson nagrał 22 albumy studyjne. Ostatni z nich, Years, ukazał się w 2020 roku i został nagrany z Danem Auerbachem z zespołu The Black Keys. W 2017 roku muzyk trafił do szpitala z powodu niezłośliwego guza. W 2020 roku opowiadał, że niemal całkowicie stracił słuch, jednak później zaczął on wracać. Po tym Anderson kontynuował występy na żywo. W 2024 roku został włączony do Country Music Hall of Fame.

Hołd wykonawcy oddali Blake Shelton i Gwen Stefani. Shelton zaznaczył, że miał okazję przekonać się, iż jego idol był dokładnie takim człowiekiem, jakim miał nadzieję go zobaczyć.

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