Amerykański Instytut Filmowy (AFI) uhonoruje aktora Toma Cruise’a nagrodą za całokształt osiągnięć. Ceremonia wręczenia odbędzie się w kwietniu w Hollywood w Stanach Zjednoczonych.

Nagroda AFI

Jak informuje Channel NewsAsia, AFI przyznaje tę nagrodę co roku od 1973 roku. Wśród jej wcześniejszych laureatów są Bette Davis, Gene Kelly, Elizabeth Taylor i Tom Hanks. Instytut jest organizacją non-profit zajmującą się ochroną i promowaniem kina.

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Ocena pracy aktora

Przewodnicząca rady powierniczej AFI i producentka Kathleen Kennedy oświadczyła, że Cruise jako aktor i producent wykazuje niezwykłe zaangażowanie we wszystko, co robi. Dodała również, że szczególnie ceni jego głęboką wiarę w kino oraz zdolność filmów do łączenia ludzi.

Tom Cruise był trzykrotnie nominowany do Oscara za pracę aktorską, a w ubiegłym roku otrzymał honorowego Oscara za wkład w karierę. Wśród jego filmów są „Ryzykowny interes”, „Top Gun”, „Jerry Maguire”, „Raport mniejszości”, „Ludzie honoru”, „Rain Man” oraz seria „Mission: Impossible”.

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