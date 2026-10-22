Американский институт киноискусства (AFI) отметит актёра Тома Круза наградой за жизненные достижения. Церемония вручения состоится в апреле в Голливуде, США.

Награда AFI

Как сообщает Channel NewsAsia, AFI ежегодно вручает эту награду с 1973 года. Среди её предыдущих лауреатов — Бетт Дэвис, Джин Келли, Элизабет Тейлор и Том Хэнкс. Институт является некоммерческой организацией, занимающейся сохранением и популяризацией кино.

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Оценка работы актёра

Председатель совета попечителей AFI, продюсер Кэтлин Кеннеди заявила, что Круз как актёр и продюсер демонстрирует исключительную преданность всему, чем занимается. Она также сказала, что особенно ценит его глубокую веру в кино и способность фильмов объединять людей.

Том Круз трижды номинировался на премию «Оскар» за актёрскую работу, а в прошлом году получил почётный «Оскар» за вклад на протяжении карьеры. Среди его фильмов — «Рискованный бизнес», «Лучший стрелок», «Джерри Магуайер», «Особое мнение», «Несколько хороших парней», «Человек дождя» и серия «Миссия невыполнима».

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