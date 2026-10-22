W Londynie w Wielkiej Brytanii odbył się koncert-hołd z okazji 20. rocznicy albumu Amy Winehouse Back to Black. Wzięli w nim udział Mark Ronson, Jessie Reyez, Corinne Bailey Rae, Jorja Smith i inni artyści, informuje Rolling Stone.

Piosenki z Back to Black

Koncert poświęcono płycie Winehouse z 2006 roku, której 20. rocznica przypada w przyszłym tygodniu. Wykonawcom towarzyszyli producenci albumu Mark Ronson i Salaam Remi, a także Amy Winehouse Band — projekt tribute prowadzony przez basistę i dyrektora muzycznego piosenkarki, Dale’a Davisa.

Uczestnicy kolejno wykonali wszystkie 11 utworów z Back to Black. Corinne Bailey Rae otworzyła wieczór utworem tytułowym. Sasha Keable wykonała Just Friends, Nia Smith — Tears Dry on Their Own, a Skye Newman — Addicted. Yebba zaśpiewała Love Is a Losing Game, Terri Walker — Me and Mr. Jones, a Lianne La Havas wykonała You Know I’m No Good.

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Finał z Valerie

Po występach Baby Rose, Jorji Smith i FLO Jessie Reyez zakończyła część programu poświęconą Back to Black piosenką Rehab. Roundhouse był ostatnim miejscem, w którym Winehouse pojawiła się przed śmiercią w lipcu 2011 roku.

Na koniec wszyscy uczestnicy koncertu wspólnie wykonali Valerie — utwór zespołu The Zutons, który spopularyzowała Winehouse. BBC pokaże pełną transmisję jubileuszowego show jeszcze w tym miesiącu. Również w piątek ma ukazać się edycja deluxe Back to Black z okazji 20. rocznicy albumu.

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