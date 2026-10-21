Brytyjski aktor i reżyser Noel Clarke nie przyznał się do winy w związku z sześcioma zarzutami przed Sądem Magistrackim w Westminsterze w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Wśród nich są dwa zarzuty napaści na tle seksualnym.

Zarzuty w sprawie

Jak informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na Reutersa, Clarke zaprzeczył również trzem zarzutom podglądactwa oraz jednemu zarzutowi związanemu z obnażaniem się. Według publikacji, zarzucane mu incydenty obejmują okres od 2007 do 2016 roku.

50-letni Clarke podczas rozprawy potwierdził swoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres, po czym nie przyznał się do winy we wszystkich zarzutach. Nie składał w sądzie żadnych innych oświadczeń.

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Kolejna rozprawa

Sąd zwolnił Clarke’a za kaucją. Kolejną rozprawę w sprawie wyznaczono na 18 listopada w Sądzie Koronnym w Southwark.

Clarke znany jest jako scenarzysta i odtwórca roli w filmie «Kidulthood» z 2006 roku, a także z powracającej roli w serialu science fiction «Doctor Who».

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