В США в возрасте 71 года умер кантри-певец и автор песен Джон Андерсон, известный, в частности, композициями Swingin’, Seminole Wind и Straight Tequila Night. О смерти музыканта его семья сообщила в социальных сетях, пишет The Guardian.

Родные назвали Андерсона талантливым кантри-исполнителем, чей голос и песни затронули жизни многих людей. По их словам, для семьи он был ее сердцем, умел рассмешить близких и искренне их любил.

Карьера длиной почти полвека

Андерсон родился и вырос во Флориде. После окончания школы он уехал в Нэшвилл, где по вечерам выступал, а днем работал на физических работах. В частности, некоторое время он был кровельщиком в Grand Ole Opry.

Дебютный сингл музыканта вышел в 1975 году, а прорывом через два года стала песня I’ve Got a Feelin’ (Somebody’s Been Stealin’). В 1981 году композиция I’m Just an Old Chunk of Coal (But I’m Gonna Be a Diamond Someday) стала его первым синглом, вошедшим в первую пятерку кантри-чарта, и принесла единственную номинацию на «Грэмми» — за лучшее мужское кантри-исполнение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Хиты и возвращение к выступлениям

Песни Wild and Blue, Black Sheep и Swingin’ возглавляли американские кантри-чарты. Swingin’ также стала единственным хитом Андерсона в американском поп-чарте. Альбом Seminole Wind, выпущенный в 1992 году, включал три композиции из первой тройки кантри-чарта, а следующий альбом, Solid Ground, — песню Money in the Bank, занявшую первое место.

Всего Андерсон записал 22 студийных альбома. Последний из них, Years, вышел в 2020 году и был записан вместе с Дэном Ауэрбахом из группы The Black Keys. В 2017 году музыканта госпитализировали из-за нераковой опухоли. В 2020 году он рассказывал, что почти полностью потерял слух, однако позднее он начал восстанавливаться. После этого Андерсон продолжил выступать вживую. В 2024 году его включили в Зал славы кантри-музыки.

Память исполнителя почтили Блейк Шелтон и Гвен Стефани. Шелтон отметил, что у него была возможность убедиться: его кумир был именно таким человеком, каким он надеялся его увидеть.

Читай нас в