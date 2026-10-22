В США бывший сотрудник рэпера Эминема Джозеф Стрэндж признал вину в уголовном нарушении авторских прав, связанном с продажей невыпущенной музыки исполнителя. Как сообщает Rolling Stone, 48-летний Стрэндж работал на Эминема в Детройте в 2007–2021 годах.

Признание вины

О признании Стрэнджем вины сообщило Министерство юстиции США. Он признал вину в Восточном округе Мичигана через 18 месяцев после ареста. Изначально Стрэнджу были предъявлены обвинения в уголовном нарушении авторских прав и межштатной перевозке украденного имущества, однако он признал вину только по первому пункту.

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Расследование ФБР

Согласно уголовной жалобе, в январе 2025 года Эминем узнал, что часть его невыпущенной музыки попала в интернет и предлагалась к продаже. После обращения в ФБР следователи установили нескольких человек, которые приобрели эти записи. Они назвали Стрэнджа человеком, продававшим музыку.

Министерство юстиции США оценило стоимость треков, утекших в сеть, в 750 тысяч долларов. По данным ведомства, доступ к ним получали более восьми миллионов раз. Приговор Стрэнджу должны объявить 27 января, ему грозит до пяти лет лишения свободы. ФБР также отметило сотрудничество Mathers Music Studio в ходе расследования.

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