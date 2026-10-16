U2 анонсував світове турне 2027 року та випустив новий сингл — Rolling Stone

Гурт U2 випустив новий сингл The Greatest Show on Earth та анонсував однойменне світове турне, старт якого запланований на лютий 2027 року в Мехіко, Мексика. Після цього музиканти мають виступити в Сан-Паулу та Буенос-Айресі. Дати концертів у Північній Америці та Європі оголосять пізніше, повідомляє Rolling Stone.

Новий сингл і кліп

Композиція увійде до майбутнього альбому U2 Carnaval de Luz, реліз якого запланований на 13 листопада. Раніше гурт також представив із майбутнього альбому сингли Silencio та Street of Dreams.

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Вокаліст Bono назвав The Greatest Show on Earth своєю улюбленою піснею з нового альбому та сказав, що це, можливо, найкраща композиція гурту за тривалий час. До синглу також вийшов кліп, який зняв давній співробітник U2 Антон Корбейн у пустелі Каліфорнії.

Тур на підтримку альбому

У заяві гурт описав назву пісні й турне як виклик для самих музикантів — прагнення влаштувати для глядачів найкращий вечір. Басист Адам Клейтон назвав Carnaval de Luz винятковою добіркою пісень і підсумком роботи, яку учасники колективу виконували протягом 50 років.

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