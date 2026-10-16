Grupa U2 wydała nowy singiel The Greatest Show on Earth i ogłosiła światową trasę koncertową pod tym samym tytułem, której start zaplanowano na luty 2027 roku w Meksyku, w Meksyku. Następnie muzycy mają wystąpić w São Paulo i Buenos Aires. Daty koncertów w Ameryce Północnej i Europie zostaną ogłoszone później, informuje Rolling Stone.

Nowy singiel i teledysk

Utwór znajdzie się na nadchodzącym albumie U2 Carnaval de Luz, którego premiera jest zaplanowana na 13 listopada. Wcześniej zespół zaprezentował również z przyszłego albumu single Silencio i Street of Dreams.

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Wokalista Bono nazwał The Greatest Show on Earth swoją ulubioną piosenką z nowego albumu i powiedział, że być może jest to najlepsza kompozycja zespołu od dłuższego czasu. Do singla ukazał się także teledysk, który wieloletni współpracownik U2 Anton Corbijn nakręcił na pustyni w Kalifornii.

Trasa promująca album

W oświadczeniu zespół opisał tytuł piosenki i trasy jako wyzwanie dla samych muzyków — dążenie do zapewnienia widzom najlepszego wieczoru. Basista Adam Clayton nazwał Carnaval de Luz wyjątkowym zbiorem piosenek i podsumowaniem pracy, którą członkowie zespołu wykonywali przez 50 lat.

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