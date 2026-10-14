W Los Angeles w Stanach Zjednoczonych sędzia Sądu Najwyższego Hrabstwa Los Angeles Brock Gammond nakazał raperowi Kanye Westowi, znanemu jako Ye, zapłacić dodatkowe 181 433 dolarów w sporze dotyczącym jego domu w Malibu. Kwota obejmuje 147 tys. dolarów honorariów adwokackich oraz 34 433,93 dolarów kosztów, które mają otrzymać przedstawiciele powoda Tony'ego Saxona.

Jak informuje Rolling Stone, kancelaria West Coast Trial Lawyers, reprezentująca Saxona, wnioskowała o wyższe odszkodowanie. Sędzia początkowo zaproponował niższą kwotę, jednak po sprzeciwie adwokata Rona Zambrano zmienił wstępną ocenę i podwyższył wypłatę.

Wcześniejsza decyzja ławy przysięgłych

Siedem miesięcy temu ława przysięgłych przyznała Saxonowi 140 tys. dolarów odszkodowania za obrażenia, których doznał podczas pracy i mieszkania w posiadłości Westa na wybrzeżu Malibu. Z tej kwoty 100 tys. dolarów przeznaczono na przeszłe i przyszłe koszty leczenia, a kolejne 40 tys. dolarów — za przeszły fizyczny ból i cierpienie.

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Saxon twierdził, że został niewłaściwie zaklasyfikowany jako niezależny wykonawca, a podczas prac poważnie uszkodził plecy i szyję. Twierdził również, że West nie zapewnił ubezpieczenia na potrzeby odszkodowań pracowniczych i nie wypłacił należnego odszkodowania. Powód domagał się 1,7 mln dolarów odszkodowania.

Spór dotyczący domu w Malibu

Według zeznań Saxona West planował przekształcić dom kupiony w 2021 roku za 57 mln dolarów, zaprojektowany przez japońskiego architekta Tadao Ando, w autonomiczny bunkier. Oświadczył, że pracownikom polecono zdemontować instalację wodno-kanalizacyjną, toalety, wyposażenie, szafki, systemy elektryczne oraz wbudowany betonowy kominek.

Ława przysięgłych nie przyznała odszkodowania za przyszły ból i cierpienie ani nie nałożyła odszkodowania o charakterze karnym. Uznała również, że Saxon nie został bezprawnie zwolniony, a West nie działał ze złośliwym zamiarem, uciskiem ani oszustwem. West zaskarża decyzję o wypłacie 140 tys. dolarów.

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