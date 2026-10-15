Sąd w Chicago nakazał Patowi Corcoranowi, byłemu menedżerowi rapera Chance the Rappera, zrzec się części prowizji oraz 15-procentowego wynagrodzenia menedżerskiego związanego z umowami dotyczącymi merchu artysty. Jak podaje Rolling Stone, kwota, którą Corcoran może stracić, może przekroczyć 1,5 mln dolarów.

Orzeczenie sądu

28-stronicowe orzeczenie wydał sędzia Sądu Okręgowego hrabstwa Cook, James E. Hanlon Jr. Dotyczy ono pozwu o naruszenie obowiązków powierniczych, który sędzia rozpatrywał odrębnie po marcowym procesie, w którym Chancellor Bennett wygrał spór z byłym menedżerem dotyczący roszczeń kontraktowych i ingerencji.

Sędzia orzekł, że Corcoran musi przekazać określone prowizje wypłacone przez dostawców oraz zrzec się 15-procentowego wynagrodzenia za zarządzanie w sprawach związanych z merchem. Według sądu w odpowiednim okresie Corcoran zarobił ponad 10 mln dolarów na zarządzaniu działalnością muzyczną Bennetta, jego trasami koncertowymi i sprzedażą merchu.

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Granice odpowiedzialności

Sąd oddalił żądania Bennetta dotyczące odszkodowania karnego oraz konfiskaty całego wynagrodzenia Corcorana za ten okres. Sędzia zaznaczył, że poza pracą menedżera i agenta Corcoran nie miał obowiązku oferować Bennettowi wszystkich możliwości inwestycyjnych i mógł rozwijać własny biznes.

Jednocześnie sędzia uznał, że szkoda wynikająca z nielojalności koncentrowała się w biznesie merchowym, gdzie firma Corcorana występowała po obu stronach transakcji zakupowych Bennetta. Corcoranowi nakazano także przenieść własność domeny chancraps.com, którą zarejestrował na swoje nazwisko w 2013 roku i kontrolował przez pięć lat sporu sądowego.

Bennett powiedział Rolling Stone, że jest wdzięczny za zakończenie tego etapu życia i ma nadzieję, że z czasem opowie swoją wersję wydarzeń. Przedstawiciel Corcorana z kolei przekazał wydaniu, że sąd nie znalazł podstaw dla żądania Bennetta dotyczącego odszkodowania w wysokości ponad 10 mln dolarów.

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