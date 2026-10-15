Суд в Чикаго обязал бывшего менеджера рэпера Chance the Rapper Пэта Коркорана отказаться от части комиссионных и 15-процентного менеджерского вознаграждения, связанного со сделками по мерчу артиста. Как сообщает Rolling Stone, сумма, которой может лишиться Коркоран, может превысить 1,5 млн долларов.

Решение суда

28-страничное постановление вынес судья окружного суда округа Кук Джеймс Э. Хэнлон-младший. Оно касается иска о нарушении фидуциарных обязанностей, который судья рассматривал отдельно после мартовского процесса, в котором Ченселор Беннетт одержал победу в споре с бывшим менеджером по поводу контрактных претензий и вмешательства.

Судья постановил, что Коркоран должен передать определенные комиссионные, выплаченные поставщиками, а также отказаться от 15-процентного вознаграждения за менеджмент по делам, связанным с мерчем. По данным суда, за соответствующий период Коркоран заработал более 10 млн долларов на управлении музыкальным бизнесом Беннетта, его гастролями и продажами мерча.

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Пределы ответственности

Суд отклонил требования Беннетта о штрафных убытках и конфискации всего вознаграждения Коркорана за этот период. Судья отметил, что за пределами работы менеджером и агентом Коркоран не был обязан предлагать Беннетту все инвестиционные возможности и мог развивать собственный бизнес.

В то же время судья пришел к выводу, что ущерб от нелояльности был сосредоточен в бизнесе мерча, где компания Коркорана выступала с обеих сторон закупочных сделок Беннетта. Коркорана также обязали передать право собственности на домен chancraps.com, который он зарегистрировал на свое имя в 2013 году и контролировал на протяжении пяти лет судебного спора.

Беннетт заявил Rolling Stone, что благодарен за завершение этого этапа жизни и надеется со временем рассказать свою версию событий. Представитель Коркорана, в свою очередь, сообщил изданию, что суд не нашел оснований для требования Беннетта о возмещении более 10 млн долларов.

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