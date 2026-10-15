芝加哥一家法院命令说唱歌手 Chance the Rapper 的前经纪人帕特·科科兰放弃部分佣金，以及与该艺人周边商品交易相关的15%经纪管理报酬。据《滚石》报道，科科兰可能失去的金额或将超过150万美元。

法院裁决

这份28页的裁决由库克县巡回法院法官詹姆斯·E·汉隆二世作出。该裁决涉及违反信义义务的诉讼，该法官在3月审判后单独审理了此案；在那次审判中，钱斯勒·班尼特在与前经纪人就合同索赔和干预发生的争议中胜诉。

法官裁定，科科兰必须交出供应商支付的某些佣金，并放弃与周边商品相关事务中15%的经纪管理报酬。根据法院资料，在相关期间，科科兰通过管理班尼特的音乐业务、巡演和周边商品销售，收入超过1000万美元。

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责任范围

法院驳回了班尼特关于惩罚性赔偿以及没收科科兰在该期间全部报酬的要求。法官指出，除担任经理人和经纪人的工作外，科科兰没有义务向班尼特提供所有投资机会，也可以发展自己的业务。

与此同时，法官认定，不忠行为造成的损害集中在周边商品业务上，科科兰的公司在班尼特的采购交易中同时处于双方位置。科科兰还被命令移交 chancraps.com 域名的所有权；该域名由他于2013年以自己名义注册，并在长达五年的诉讼期间一直由其控制。

班尼特告诉《滚石》，他很感激人生这一阶段的结束，并希望日后讲述自己版本的事件经过。科科兰的代表则向该刊表示，法院没有发现支持班尼特要求超过1000万美元赔偿的依据。

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