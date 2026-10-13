美国主持人吉米·坎摩尔回应了总统唐纳德·特朗普的言论。特朗普在一次集会上称他为“失败者”。原因是坎摩尔拿特朗普活动中的空座位开玩笑，《滚石》报道。

围绕集会出席人数的争议

特朗普对在场人士表示，他的一次集会场馆座无虚席，数千人据称未能进入场馆。总统还模仿了坎摩尔如何描述这场活动出席人数不多，并指责批评者不诚实。

作为回应，坎摩尔指出，在他针对特朗普的众多言论中，总统最在意的恰恰是有关空座位的提及。这名主持人重申，集会上确实有空位，包括特朗普抱怨此类评论的那场活动。

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深夜节目中的玩笑

坎摩尔还嘲笑了特朗普的解释。按照主持人的说法，特朗普称坐在上层和后排的参加者会移到更靠近舞台的位置。他将此比作洛杉矶湖人队的一场篮球比赛，并称观众不能随意换到前排座位。

随后，主持人展示了一张阿拉巴马州一场未坐满集会的照片，并拿特朗普的认知能力开玩笑。特朗普和坎摩尔已公开互相辱骂数年。尤其是在2024年奥斯卡颁奖典礼上，坎摩尔读出了特朗普在Truth Social上的一则帖子，特朗普后来称这名电视主持人为傻瓜，是最愚蠢的人之一。

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