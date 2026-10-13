莉娜·邓纳姆确认，剧集《都市女孩》将以特别五集项目的形式回归。据《滚石》杂志报道，新剧集的制作计划于2027年夏季开始——距离该剧第六季、也是最终季播出已过去10年。

主要演员回归

邓纳姆将再次饰演汉娜。艾莉森·威廉姆斯将饰演玛妮，杰迈玛·科克将饰演杰莎，佐莎·马梅特将饰演肖珊娜，安德鲁·兰内斯将饰演伊莱贾，他们也将回归该项目。

五人均参与了一支宣布重聚的预告片。严格来说，他们在片中以本人身份出现，但在某种程度上也在扮演剧中的角色。

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邓纳姆将编写并执导剧集

《都市女孩》的创作者莉娜·邓纳姆将撰写剧本并执导新剧集。她表示，只有在团队有想要讲述的具体故事时，她才准备重返这一故事。她说，她需要时间来想象角色在当下的生活可能会是什么样子。

剧集历史

《都市女孩》于2012年至2017年间在HBO播出，共六季。该剧获得19项艾美奖提名，并赢得两项奖项。它还获得六项金球奖提名，并在两个类别中获奖，其中包括最佳音乐或喜剧类电视连续剧。2013年，邓纳姆凭借同一类别获得最佳电视连续剧女演员奖。

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