Reżyser Steven Soderbergh pomoże Mattowi Reevesowi ukończyć ostatnie tygodnie zdjęć głównych do filmu „Batman 2”. Reeves tymczasowo wycofał się z pracy na planie z powodów rodzinnych. Informuje o tym Rolling Stone, powołując się na oświadczenie przedstawiciela DC Studios przekazane Variety.

Zakończenie zdjęć głównych

DC Studios oświadczyło, że Soderbergh, który jest wielbicielem twórczości Reevesa, sam zaproponował pomoc. Będzie pracował przy pełnym wsparciu studia, aby ukończyć ostatnie tygodnie głównego okresu zdjęciowego. Reeves i Soderbergh będą ściśle współpracować z aktorami i ekipą filmową, aby zrealizować wizję Reevesa.

Wcześniej DC poinformowało o przerwie w produkcji filmu, aby Reeves mógł poświęcić uwagę sprawom rodzinnym. W poście na X reżyser podkreślił, że nie opuszcza projektu, jednak nie będzie na planie do zakończenia zdjęć głównych. Podziękował Soderberghowi za pomoc w tym trudnym czasie, a także fanom za wsparcie.

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Plany premiery

Soderbergh oświadczył, że uważa pracę Reevesa nad pierwszym „Batmanem” za przemyślaną, konkretną i spójną. Jak powiedział, celem jest stworzenie materiału, który organicznie połączy się z już nakręconymi scenami, aby Reeves mógł właściwie ukończyć swój film.

Produkcję „Batmana 2” już kilkakrotnie odkładano. Film, zapowiedziany w 2022 roku po sukcesie „Batmana”, początkowo miał trafić do kin w październiku 2026 roku, a następnie premierę przeniesiono na październik 2027 roku. Obecnie premiera filmu jest zaplanowana na 18 lutego 2028 roku. Robert Pattinson ponownie zagra główną rolę, a Andy Serkis i Colin Farrell mają, jak się oczekuje, powrócić jako Alfred i Pingwin.

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