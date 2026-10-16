Piosenkarz Zach Bryan zaprezentował utwór Lies, nagrany wspólnie z Laną Del Rey. Kompozycja znalazła się na nowej EP-ce Bryana Young Manhood and Other Donatable Organs Tour, informuje Rolling Stone.

Piosenka z nowej EP-ki

Lies rozpoczyna się od fortepianu i smyczków. Pierwszą zwrotkę wykonuje Bryan, po czym w tle słychać śmiech Del Rey. Piosenkarka wykonuje jedną z późniejszych zwrotek, a na końcu artyści śpiewają razem.

Podobnie jak pozostałe utwory z EP-ki, piosenka została nagrana w studiu Easy Eye Sound Dana Auerbacha w Nashville. Producentami byli Zach Bryan, Jamie McLaughlin i Eddie Spear.

W ubiegłym miesiącu Lana Del Rey napisała o wspólnej pracy na Instagramie: „Whale, we finally got our song done. And that’s no lie”. Ten wpis nawiązywał do tytułu kompozycji.

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Inne wydawnictwa i koncerty

Na trackliście Young Manhood and Other Donatable Organs Tour znalazła się również piosenka Plainsman, nagrana z zespołem Turnpike Troubadours. EP-ka ukazała się po 25-utworowym albumie Bryana With Heaven on Top, wydanym na początku roku.

Wcześniej Bryan ogłosił stadionową trasę obejmującą 23 koncerty w Ameryce Północnej i Australii w przyszłym roku. Podczas wybranych występów wesprą go John Fogerty, piosenkarka i autorka tekstów Emma Ogier oraz inni wykonawcy.

Wśród wcześniejszych udanych współprac Bryana jest I Remember Everything z Kacey Musgraves. Kompozycja z 2023 roku znalazła się na szczycie Billboard Hot 100 i otrzymała dwie nominacje do nagrody Grammy. Lana Del Rey przygotowuje również album Stove, którego premierę początkowo planowano na maj 2025 roku, lecz później ją przełożono. Jak powiedziała, płyta ukaże się wraz z „pięknym drugim albumem”.

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